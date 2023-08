ご覧いただきありがとうございます!

Supreme NEW ERA マネーボックスロゴ 75/8 黒

未開封の新品でしたが

タグのお写真撮影の為、開封致しましたので、ご了承くださいませ。

[色]

CREAM BLUE

[SIZE]

7 1/2 (59.6cm)

[素材]

ウール 100%

[状態]

新品 / 未使用

カラー···ホワイト

形···ベースボール

商品の情報 ブランド オフホワイト 商品の状態 新品、未使用

