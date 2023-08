閲覧いただきましてありがとうございます(*´ω`*)

こちらは10数年前にJean Paul GAULTIER (ジャンポールゴルチェ)の、当時、隣県にありました直営店にて購入したアンブレラになります☆

とても人気のあったお品です。

今では入手出来ないかなりレアなお品かと思います♡

購入当時、数回使用しておりましたので使用感は多少あります。持ち手の部分や傘先に少し小傷あります(画像④⑦) 傘、内側の先端部の骨が集まってる場所の力布?が錆色かが付いています。

その他は出品にあたりメンテナンスしてもらいましたが骨折れもないし錆や破れもなく、これからまだまだ長く使用頂けるお品です☆

持ち手部分にブランド刻印、留める部分がスナップではなくチェーンになっているので(画像⑥)、画像(⑩)の様に巻き付けて留める仕様がゴルチェならではのカッコ良さで好きです☆

モード系の方は勿論、色んなファッションに合わせやすく、また、ユニセックスでお使い頂ける傘だと思います。

年数経過しています事をご了承の上ご検討くださいませ☆

神経質な方、また、お取引記録の無い方や、お取引において最低限のマナーの心得をお持ちで無い方、ご購入をお控えくださいますようお願い致します<(_ _*)>

Jean Paul GAULTIER アンブレラ 廃盤激レア ゴルチェ 傘

晴雨兼用 color ブラック

全長 85cm

差し流し(直径) 90cm

骨 8本

画像参照の上何かありましたらお気軽にコメントくださいませ⭐️

#JeanPaulGAULTIER

#JeanPaulGAULTIERアンブレラ

#ジャンポールゴルチェ

#ゴルチエ傘

#モード系

#ゴスロリ

#ロリィタ

#ゴシック傘

#ロリィタ傘

#アンブレラ

#傘

#fruits

#KERA

#ゴシックロリータバイブル

商品の情報 ブランド ジャンポールゴルチエ 商品の状態 やや傷や汚れあり

