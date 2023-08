カラー...ブラック

BOSS KATANA-AIR ワイヤレスアンプ

アンプ種類...プリアンプ(コントロールアンプ)

重量...2.5kg〜5kg未満

幅...300mm~400mm未満

高さ...150mm~200mm未満

奥行き...300mm~350mm未満

エレクトロハーモニックス

変わり種の、コンパクト型ヘッドアンプです。

粘りのある歪みがします。

uk系の音かと思われます。

10年ほど前に購入したと思います!

バンド解散し、使用機会なくなりましたので、必要な方、お願いいたしますm(_ _)m

宜しくお願い申し上げますm(_ _)m

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

