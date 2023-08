出品非常迷ってるのでお値下げ不可です!!

Pima cotton100%でとても手触りが良いです♡

サイズは5-6yですが小さめなので2歳ごろから

ゆとりを持って着れると思います。

色違いも出品してます。

※ご購入後のキャンセル、返品は一切受け付けておりません。

商品の情報 商品のサイズ 110cm ブランド キャラメルベイビーアンドチャイルド 商品の状態 新品、未使用

出品非常迷ってるのでお値下げ不可です!!Pima cotton100%でとても手触りが良いです♡サイズは5-6yですが小さめなので2歳ごろからゆとりを持って着れると思います。色違いも出品してます。※ご購入後のキャンセル、返品は一切受け付けておりません。

