人気ブランドを ルイヴィトン モノグラムプリントポケット付きコットンクルーネックTシャツ L Tシャツ/カットソー(半袖/袖なし)

LOUIS VUITTON (ルイヴィトン)
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ブランド : LOUIS VUITTON(ルイヴィトン)
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素材 : コットン
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生産国 : イタリア製
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〈キーポイント〉
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フロント左胸にポケットが付属しております。付近にはモノグラムのプリントが入ったアイテムです。
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商品の状態： 目立った傷や汚れなし
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【連絡事項】
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中古品になりますので、小さな傷や汚れなどがあることをご理解いただきご購入お願いします。
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商品の情報
|商品のサイズ
|L
|ブランド
|ルイヴィトン
|商品の状態
|目立った傷や汚れなし
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LOUIS VUITTON (ルイヴィトン)モノグラムプリントポケット付きコットンクルーネックTシャツブランド : LOUIS VUITTON(ルイヴィトン)素材 : コットン生産国 : イタリア製〈キーポイント〉フロント左胸にポケットが付属しております。付近にはモノグラムのプリントが入ったアイテムです。商品の状態： 目立った傷や汚れなし【連絡事項】中古品になりますので、小さな傷や汚れなどがあることをご理解いただきご購入お願いします。
商品の情報
|商品のサイズ
|L
|ブランド
|ルイヴィトン
|商品の状態
|目立った傷や汚れなし