皆様、ご覧頂きまして誠にありがとうございます

Pentax67 45mm レンズ



Som Berthiot Pan Cinor 12.5-35mm

TAMRON 大口径標準ズームレンズ SP 24-70mm F2.8 Di VC USD キヤノン用 フルサイズ対応 A007E

極美品❤️パナソニック LUMIX 14mm❤️単焦点レンズ❤手振れ補正❤️



VARI 420-800mm MF 超望遠レンズ SONY Eマウント用 新品!

になります

【未使用品】RF-S18-45mm F4.5-6.3 IS STM



❤️オリンパス 電動パンケーキズームレンズ❤️14-42mm EZ❤️L1010

レンズサイズのところは分かりませんでしたので、

ニコン用タムロン SP 70-300mm Di VC USD (A030)

Canon EFマウントとしております

★シグマ SIGMA AF EX 70-200mm F2.8 APO ソニー ミ



❤Canon EF-S 55-250mm F4-5.6 IS❤手振れ補正❤望遠❤

家電量販店の展示品でしたが、お試しにカメラもつけることもなく、

ニコン用 TAMRON SP 70-200mm F2.8 Di LD MACRO

ショーケースの中に飾られていた商品になります

❤手振れ補正付き❤高倍率ズームレンズ❤Nikon AF-S 18-200mm❤



sony E18-135 ジャンク

新品未使用品となります

sel1650

購入した店舗で店員さんが自分が購入する前日にショーケースに並べたようで、

フジノンレンズ XF60mmF2.4 Rマクロ

お試しに装着する他のお客様もいなかったようです

SIGMA APO TELE CONVERTER 2X EX DG Canon用

ですので未使用品ですとお話ししてくれました

【オールドレンズ3点セット】olympus 望遠、超広角、テレコンバーター



キャノン用TAMRON SP 70-300mmF4-5.6Di VC USD

化粧箱にキズやスレ等ございますが、商品自体は新品未使用品ですので、状態はいいかと思います

AF-S NIKKOR 300mm f/4E PF ED VRと1.7倍テレコン



美品☆ニコン Nikon AF-S 55-300mm VR☆超望遠レンズ

先日その店員さんのお話は本当なのか?出品者は未使用品と確認したのですか?とのご質問をもらいましたが、気になる方はキリがないので

タムロン17-35mm F2.8-4 Di OSD A037 Canon用

他で新品をご購入ください

Canon キャノン EF70ー200mm F2.8L USM



Nikon ニコン 広角レンズ AF-S NIKKOR 16-35mm



ニコン Nikon AF-S 18-35mm F3.5-4.5G ED

ちなみにですが、同じ店舗の同じ状態の同種レンズを先日購入していただきましたが、取引画面でとても綺麗なレンズをありがとうございました、と喜んでいただいております

ひろちゃん様専用使用回数1回TAMRON 17-70mm f/2.8 xマウント



Nikon DXフォーマット 高倍率ズームレンズ



CANON キャノン LENS FD 24mm F1.4 L #p75

メーカー保証が2月22日から1年間受けることが可能です

SIGMA 28-300mm Canon用 標準+望遠レンズ

量販店の保証印付き保証書、量販店購入レシートもおつけいたします

Nikon AF-S 55-300mm F4.5-5.6G ED VR#1128



【オクト様専用】TAMRON 16-300mm DiⅡ VC Canon用

レンズに映り込んでおります白い線のようなもの、

Nikon ED AF NIKKOR 80-200mm 2.8 D NEW

ホコリのような物?は全て撮影時の光の反射による物です

☆広角~望遠までOK☆ Nikon用 Tamron 28-200mm #5410



緊急値下げ!レンズ



Canon 70-300mm 1:4-5.6L IS USM 週末まで限定値下げ

上記の事柄をご理解いただける方、展示品ということをご理解の方、

美品 ニコン AF-S 55-300 望遠レンズ

NC・NRのお約束を守れる方、また新規のアカウントの方はキャンセルさせていただく場合がありますのでご理解の程よろしくお願いします

AF-S VR Zoom-Nikkor ED 70-200mm F2.8G



美品✨ Nikon AF-S DX 18-200㎜☆近距離から望遠までこれ一本✨

この機会にご購入をご検討されてはいかがでしょうか?

sigma 28-70mm F2.8 DG DN Eマウントレンズ ミラーレス



【美品】Nikon NIKKOR AF-S DX 18-200 3.5-5.6

ご質問、お問い合わせ等は可能な限りお答えいたしますが、

ef-s18-55mm is II + ef-s55-250mm is II

上記に記したように商品に関係のない言葉尻を掴んでご質問される方は、

Canon RF100-400mm F5.6-8 IS USM

購入して頂かなくて結構です

美品 Sony SEL55210 55-210 4.5-6.3 OSS レンズ

こちらも気持ちよくご購入していただく購入者様に売りたいので

★美品レベル★ Canon キヤノン EF 35mm 1.4 L USM



アキラ様専用 28-75mm/f2.8 A036 Sony E-mount

それではご検討、よろしくお願いします

AF-S 17-55 2.8G ED DX



ニコンAF-S DX 16-80mm f2.8-4E ED VR

お安くしておりませのでぜひどうぞ(//∇//)

商品の情報 商品のサイズ キヤノンEFマウント 商品の状態 新品、未使用

皆様、ご覧頂きまして誠にありがとうございますTAMRON 大口径標準ズームレンズ SP 24-70mm F2.8 Di VC USD キヤノン用 フルサイズ対応 A007Eになりますレンズサイズのところは分かりませんでしたので、 Canon EFマウントとしております家電量販店の展示品でしたが、お試しにカメラもつけることもなく、ショーケースの中に飾られていた商品になります新品未使用品となります購入した店舗で店員さんが自分が購入する前日にショーケースに並べたようで、お試しに装着する他のお客様もいなかったようですですので未使用品ですとお話ししてくれました化粧箱にキズやスレ等ございますが、商品自体は新品未使用品ですので、状態はいいかと思います先日その店員さんのお話は本当なのか?出品者は未使用品と確認したのですか?とのご質問をもらいましたが、気になる方はキリがないので他で新品をご購入くださいちなみにですが、同じ店舗の同じ状態の同種レンズを先日購入していただきましたが、取引画面でとても綺麗なレンズをありがとうございました、と喜んでいただいておりますメーカー保証が2月22日から1年間受けることが可能です量販店の保証印付き保証書、量販店購入レシートもおつけいたしますレンズに映り込んでおります白い線のようなもの、ホコリのような物?は全て撮影時の光の反射による物です上記の事柄をご理解いただける方、展示品ということをご理解の方、NC・NRのお約束を守れる方、また新規のアカウントの方はキャンセルさせていただく場合がありますのでご理解の程よろしくお願いしますこの機会にご購入をご検討されてはいかがでしょうか?ご質問、お問い合わせ等は可能な限りお答えいたしますが、上記に記したように商品に関係のない言葉尻を掴んでご質問される方は、購入して頂かなくて結構ですこちらも気持ちよくご購入していただく購入者様に売りたいのでそれではご検討、よろしくお願いしますお安くしておりませのでぜひどうぞ(//∇//)

