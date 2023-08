以下商品ページより引用しました⭐︎

以下商品ページより引用しました⭐︎2023S/SSpick & Spanますます人気のジョガーパンツの新作が登場!カジュアルなカーゴデザインながら女性らしく着こなせるパンツです。上品な微光沢とドレープ性が特徴の薄手素材に、特殊な加工を施しきれいめながら味もある表情が魅力。シルエットは太すぎず着こなしやすいバランスで、リラックス感を程よく引き締める相リブ仕様で、程よいニュアンス感が生まれます。バックウエスト部分はゴム入りで、ストレスフリーに。シーズンレスで着用可能で、ご自宅で手洗い可能なのもポイント。しなやかな落ち感があり、大人のカジュアルな着こなしを楽しんで頂けます。*********************透け感:なし裏地:なし伸縮性:なし光沢感:ややあり生地の厚さ:普通**********************予約販売で購入し先週に届いた新作になります。BLACKと2色買いしカーキが似合わなかったためオンラインでは完売しているので欲しい方がいればと思い新しいうちに出品しました^ ^1度短時間着用してますが目立つ汚れ等はありません。ホームクリーニング済みですが、一度人手に渡った商品になりますので神経質な方のご購入はご遠慮下さい。お値段¥14300税込にて購入

