大人気!朝倉未来さんと同じTOM FORDのサングラスです。

TOM FORD トムフォード サングラス

商品 : サングラス

品番 : TOM FORD TF0672 02N

定価 : 59000円

形状: スクエア

レンズカラー : ブラウン

※純正レンズではなく、本人と同じ色に変更しました。

フレームカラー : マットブラック&ゴールド

レンズ材質 : プラスチック

フレーム材質 : プラスチック&ニッケルゴウキン

付属品 : ケース・・メガネ拭・カード

その他 : MADE IN ITALY

その他 : 調整可能な鼻パット

状態 : レンズは近くではっきり見ると、少し指紋が着いていたりします。付けた感じは目立たないので問題ないと思います!

10枚目の写真を見て頂けると、ケースに少し傷があります!

使用回数 : 10程度

⭕️新品や未使用ではないですので、ご理解頂けると有難いです。

⭕️写真が見にくかったり、何か御不明な点がありましたら、ご連絡ください。

⭕️値段に応じては、少し大幅な値下げも検討します!

商品の情報 ブランド トムフォード 商品の状態 目立った傷や汚れなし

