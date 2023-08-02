【ラッピング不可】 mio2604様専用♡ K18WG ダイヤモンド　リング⋆⑅✩*¨̮ リング

ダイヤモンドをティアラのように
⭐︎【高級】トルマリン リング k18 15.5x8.8mm
セッティングした18金(Au750)
Scarabe Pt950 ぷっくりハート ダイヤモンド ピンキーリング
ホワイトゴールドのリングです⋆⑅✩*¨̮
Pt900 スターサファイア リング ダイヤ 指輪 プラチナ
GUCCI アイコンリング ６P ダイヤモンド
百貨店催事購入品ですので、
鑑別書【K18WG】ブルーサファイアリング♪フラワーモチーフ指輪
しっかりとした重さもあります。
【専用】I -PRIMO 結婚指輪 ディオーネ 7号
K18 ダイヤモンド デザインリング 18金 指輪 13号 Y02507
ダイヤはメインが0.3ct？
AHKAH アーカー ローラハート k18 ネックレス ダイヤ ダイヤモンド
脇石が0.13ctだと思います。
■限定品■【NOJESS】K10マルチカラーサファイアリング/アミュレット
silver 925‼️ CELINE Vintage unisex ring
サイズは11〜12号だと思います…。
ルイヴィトン マンシェット モノグラム ボールド バングル シルバーM00682
Piru様専用 18K パールリング
ルーペやシリンダー・スケールが無い
ティファニー イエローゴールド リング
一般人のためお安くさせていただきます。
【美品】ダイヤモンド0.03カラット プラチナリング
使用回数は２回程度なので美品だと思いますが神経質な方はご注意ください( ˃ ⌑ ˂ഃ )
虹テリ D VS V.good 0.54ct ダイヤモンド K18 wg リング
天然石 スピネル
リング ハワイアンジュエリー k14
ティファニー Pt950 プラチナ ミルグレイン リング 9号 U06108
ダイヤモンドをティアラのようにセッティングした18金(Au750)ホワイトゴールドのリングです⋆⑅✩*¨̮百貨店催事購入品ですので、しっかりとした重さもあります。ダイヤはメインが0.3ct？脇石が0.13ctだと思います。サイズは11〜12号だと思います…。ルーペやシリンダー・スケールが無い一般人のためお安くさせていただきます。使用回数は２回程度なので美品だと思いますが神経質な方はご注意ください( ˃ ⌑ ˂ഃ )