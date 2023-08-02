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【ラッピング不可】 mio2604様専用♡ K18WG ダイヤモンド　リング⋆⑅✩*¨̮ リング

商品の説明

ダイヤモンドをティアラのように
⭐︎【高級】トルマリン リング k18 15.5x8.8mm
セッティングした18金(Au750)
Scarabe　Pt950　ぷっくりハート　ダイヤモンド　ピンキーリング
ホワイトゴールドのリングです⋆⑅✩*¨̮
Pt900 スターサファイア リング ダイヤ 指輪　プラチナ

GUCCI アイコンリング ６P ダイヤモンド
百貨店催事購入品ですので、
鑑別書【K18WG】ブルーサファイアリング♪フラワーモチーフ指輪
しっかりとした重さもあります。
【専用】I -PRIMO 結婚指輪　ディオーネ　7号

K18 ダイヤモンド デザインリング 18金 指輪 13号 Y02507
ダイヤはメインが0.3ct？
AHKAH アーカー ローラハート　k18 ネックレス　ダイヤ　ダイヤモンド
脇石が0.13ctだと思います。
■限定品■【NOJESS】K10マルチカラーサファイアリング/アミュレット

silver 925‼️ CELINE Vintage unisex ring
サイズは11〜12号だと思います…。
ルイヴィトン マンシェット モノグラム ボールド バングル シルバーM00682

Piru様専用　18K パールリング
ルーペやシリンダー・スケールが無い
ティファニー　イエローゴールド　リング
一般人のためお安くさせていただきます。
【美品】ダイヤモンド0.03カラット プラチナリング
使用回数は２回程度なので美品だと思いますが神経質な方はご注意ください( ˃ ⌑ ˂ഃ )

虹テリ D VS V.good 0.54ct ダイヤモンド K18 wg リング

商品の情報

商品の状態未使用に近い

天然石　スピネル

リング ハワイアンジュエリー k14

ティファニー Pt950 プラチナ ミルグレイン リング 9号 U06108
ダイヤモンドをティアラのようにセッティングした18金(Au750)ホワイトゴールドのリングです⋆⑅✩*¨̮百貨店催事購入品ですので、しっかりとした重さもあります。ダイヤはメインが0.3ct？脇石が0.13ctだと思います。サイズは11〜12号だと思います…。ルーペやシリンダー・スケールが無い一般人のためお安くさせていただきます。使用回数は２回程度なので美品だと思いますが神経質な方はご注意ください( ˃ ⌑ ˂ഃ )

商品の情報

商品の状態未使用に近い

【ラッピング不可】 mio2604様専用♡ K18WG ダイヤモンド　リング⋆⑅✩*¨̮ リング

1分钟前

【ラッピング不可】 mio2604様専用♡ K18WG ダイヤモンド　リング⋆⑅✩*¨̮ リング

¥58,000 ¥31,320

(税込) 送料込み
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9
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c8f1d1f6

 1779

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コメント (9)

c8f1d1f6
【ラッピング不可】 mio2604様専用♡ K18WG ダイヤモンド　リング⋆⑅✩*¨̮ リング 【ラッピング不可】 mio2604様専用♡ K18WG ダイヤモンド　リング⋆⑅✩*¨̮ リング

税込?送料無料】 mio2604♡ K18WG ダイヤモンド リング⋆⑅✩*¨̮

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日本限定モデル】 美品❣️4連風❗️D0.43CT✨k18ダイヤモンドリング

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K18 ダイヤモンド デザインリング 18金 指輪 10号 Y02201 www.merafm.com

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ヤフオク! - 美品 4℃ K18WGダイヤリング ＃10 ホワイトゴ

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楽天市場】ダイヤモンド（I SI-2） 0.842ct メレダイヤモンド 0.26ct

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