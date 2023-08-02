【ラッピング不可】 mio2604様専用♡ K18WG ダイヤモンド　リング⋆⑅✩*¨̮ リング

ダイヤモンドをティアラのように

⭐︎【高級】トルマリン リング k18 15.5x8.8mm

セッティングした18金(Au750)

Scarabe Pt950 ぷっくりハート ダイヤモンド ピンキーリング

ホワイトゴールドのリングです⋆⑅✩*¨̮

Pt900 スターサファイア リング ダイヤ 指輪 プラチナ



GUCCI アイコンリング ６P ダイヤモンド

百貨店催事購入品ですので、

鑑別書【K18WG】ブルーサファイアリング♪フラワーモチーフ指輪

しっかりとした重さもあります。

【専用】I -PRIMO 結婚指輪 ディオーネ 7号



K18 ダイヤモンド デザインリング 18金 指輪 13号 Y02507

ダイヤはメインが0.3ct？

AHKAH アーカー ローラハート k18 ネックレス ダイヤ ダイヤモンド

脇石が0.13ctだと思います。

■限定品■【NOJESS】K10マルチカラーサファイアリング/アミュレット



silver 925‼️ CELINE Vintage unisex ring

サイズは11〜12号だと思います…。

ルイヴィトン マンシェット モノグラム ボールド バングル シルバーM00682



Piru様専用 18K パールリング

ルーペやシリンダー・スケールが無い

ティファニー イエローゴールド リング

一般人のためお安くさせていただきます。

【美品】ダイヤモンド0.03カラット プラチナリング

使用回数は２回程度なので美品だと思いますが神経質な方はご注意ください( ˃ ⌑ ˂ഃ )

商品の情報 商品の状態 未使用に近い

ダイヤモンドをティアラのようにセッティングした18金(Au750)ホワイトゴールドのリングです⋆⑅✩*¨̮百貨店催事購入品ですので、しっかりとした重さもあります。ダイヤはメインが0.3ct？脇石が0.13ctだと思います。サイズは11〜12号だと思います…。ルーペやシリンダー・スケールが無い一般人のためお安くさせていただきます。使用回数は２回程度なので美品だと思いますが神経質な方はご注意ください( ˃ ⌑ ˂ഃ )

商品の情報 商品の状態 未使用に近い

虹テリ D VS V.good 0.54ct ダイヤモンド K18 wg リング天然石 スピネルリング ハワイアンジュエリー k14ティファニー Pt950 プラチナ ミルグレイン リング 9号 U06108