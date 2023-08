最適な材料 【期間限定セール】新品未使用　マイケルコース　スニーカー　23cm スニーカー

ご覧いただき、ありがとうございます(^^)

こちらは「マルイウェブチャネル(丸井公式通販)」で購入しました

マイケルコースのNICKスニーカー です♬

カラー:ブラウンマルチ

サイズ:23.0cm

ヒールが6cmありますので、脚長効果抜群!

ぱっと見カラフルですが、ベースの色味は落ち着いているのでコーデにも馴染み易いです☆

写真4枚目が実際に近いお色です(^-^)

以下、web引用↓↓

どこか懐かしいテイストのダッドシューズをハイセンスにアップデートしたNICK スニーカー。ソールにボリュームを持たせトレンド感たっぷりに仕上げています。MKのロゴもワンポイントとなり、ビビッドなカラートーンがアクティブな雰囲気を演出してくれます。

人気スニーカーの為、現在“売切れ”もしくは“品薄”となっております。

お探しの方はいかがでしょうか?

※参考※

定価 35,200円

よろしくお願い致します(*^^*)

※原則、平日発送

マイケルコース

スニーカー

NICK

23

商品の情報 商品のサイズ 23cm ブランド マイケルコース 商品の状態 新品、未使用

