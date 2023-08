2022公式店舗 ⚠️️〜5月26日必着❮ saa.さま❯うちわ文字　連結　ハングル　ボード アイドル

❮ saa.さま❯

武藤十夢③

お見積もりのご依頼ありがとうございます☺︎♡

~オーダーの流れ~

➊オーダー内容を記入

❷お見積もり

❸サンプル作成

❹お支払い

❺ご入金確認後作成/発送 となります。

こちらの商品説明欄を最後まで一読いただき、コメント欄のオーダーフォームにそってご記入をお願いします(՞ . .՞)”

わからない点や相談したい点は未記入で大丈夫です◎

★━━━━----——————————————————

⚠︎注意事項

※キャンセルの場合も一言お願いします

※専用ページは3日間返信がない場合削除させていただきます。

※うちわ・ボード本体はつきません

※大きさや素材によっては繋ぎ合わせて作成させて頂く場合がございますがご了承お願いします。極力目立たないようには作成させていただきます。

※トラブル防止の為、作成はお支払い後になります。

※サンプルデータの色味は参考程度にご確認お願いします

※ご了承いただいたサンプルを元に作成致しますが若干の誤差は出ますのでご了承ください

※団扇に使用する際、ご自身で裏に両面テープやのりで貼って頂く形となります。

※丁寧に作成させて頂いておりますが、細かい傷やノリ跡、ズレ等ある場合がありますのでご理解をいただいた上でのご購入をお願いします。

——————————————————----━━━━★

#uchiwayasmile

団扇屋さん 団扇文字 うちわ文字 ファンサ文字 ジャニーズ kis-my-ft2 SixTONES King&Prince Hey!Say!JUMP snowman NEWS 7MEN侍 ジャニーズJr KAT-TUN なにわ男子

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

