自宅保管の為ご理解のある方のみご購入お願いします!

◆外観コンディション

本体に欠けている箇所あり。

◆光学コンディション

カビ:なし

くもり:なし

バルサム切れ:なし

キズ:レンズ内の縁に欠けのようなものが何ヶ所か見られます。撮影に影響はありません。

写真を多く載せましたのでご確認頂けますと幸いです。

◆動作コンディション

動作確認OKです。

★参考価格★

定価:154,000円

Amazon:47,500円

楽天:53.180円

対応機種

D3300 D3400 D3500 D5300 D5500 D5600

D7100 D7200

(写真に掲載されているものが全てです)

【返品について】

初期不良のみ対応させて頂ます。

初期不良・配送事故の場合は商品到着後2日以内にご連絡下さい。

商品をご返送頂ければ、確認後ご返金致します。

※初期不良とは、通常使用が出来ない明らかな動作不良のみとします。

(スレ、キズ、劣化などはご容赦ください。)

一眼レフ付属品/ズームレンズ

商品の情報 商品のサイズ ニコンFマウント ブランド ニコン 商品の状態 傷や汚れあり

