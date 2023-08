お立ち寄り頂きありがとうございます。

◆ お得情報 ◆

フォロー割・リピーター割 実施中!

プロフィールに詳しい情報を載せております。ぜひご覧ください。

他にもノースフェイス商品や海外より良質な商品を扱っております。以下からご覧いただけます。

#Nスペースデザイン

◆ 商品の特徴 ◆

日本でも大人気ブランド THE NORTH FACEのスウェットパンツのご紹介です。

韓国の公式オンラインショップから個人輸入した正規品です。

完全未使用でタグなども全てついています。

前後それぞれのロゴとストレートなシルエットがポイントの海外限定品です。

ポケットも前後にあり、デザイン性と利便性を兼ね備えた逸品です。

裾がストレートなので、大きめのシューズやソールの厚い靴などともベストマッチします♪

素材は表地:表地:綿59%、ポリエステル41%で肌触りがよく、

普段使いからジムでのトレーニングウェアとしても活躍します。

日本未発売モデルです。

人気の商品につき、ご検討の方はお早めに♪

◆ 商品の説明 ◆

状態 :新品・未使用

ブランド:ザノースフェイス(The North Face)

サイズ :XL

素材 :綿59%、ポリエステル41%

ウエスト:80 cm

ヒップ :119 cm

総丈 :100 cm

股上 :30.1 cm

注意事項:写真撮影のため袋から一度出しておりますが、タグ付き新品未使用です。

◆ 発送について ◆

梱包はクッション材等を使用し、ダンボールに入れて発送いたします。

お支払確認後、1~2日以内の発送を心掛けております。

お渡し時の破損等は、『全額返金』にて、対応させて頂きます。

とても素敵な商品ですので、安心してご購入いただけるよう努めて参ります。

質問や価格交渉なども誠意を持って対応いたします。

気になる点がありましたら、お気軽にコメントしてください。

NFG0138OMXL

カラー...オフホワイト・クリーム色

パンツ丈...フルレングス

柄・デザイン...無地

素材...コットン

シルエット...ストレート

股上...レギュラー

季節感...春、夏、秋、冬

商品の情報 商品のサイズ XL(LL) ブランド ザノースフェイス 商品の状態 新品、未使用

