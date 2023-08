♠︎アイテム

商品の情報 ブランド プラダ 商品の状態 やや傷や汚れあり

♠︎アイテムプラダ スポーツPRADA SPORTSトートバッグ ハンドバッグキャンバス 鍵なしカナパ スポーツ B8978♠︎ 色ベージュブラック 黒♠︎ 素材キャンバス♠︎ シリアルナンバー/製造番号113♠︎ 仕様メインポケット ×3ファスナーポケット×1♠︎ 採寸縦×横×マチ: 約 23×36×9cm持ち手高さ 21cm※数mmの誤差はご了承ください。♠︎ 状態表背面: やや黄ばみ汚れ四つ角,コバ: 比較的良好持ち手: ややヨレ内側: 保管時のにおいありマジックテープ: やや汚れ備考: ペットボトル収納可能♠︎ 付属品ギャランティカード#プラダはこちら☆#トートバッグはこちら☆♠︎ 購入元古物商許可証を保有しているオークションストアで購入した真贋鑑定済みの正規品になります。♠︎注意事項・コンディションはガイドラインに沿って選択しています。・入金後1〜2日程で発送させて頂きますが、仕事の都合で遅れる場合がありますので、ご了承下さい。・商品の色合いによっては、光の加減や撮影機材の処理によって、実物と同じ色合いを撮影する事が難しく、若干異なる色合いでの掲載となることがあります。・商品によっては、折り畳んで発送致します。・中古品であるため、目立つスレ傷など以外は記載していないことがあります。掲載画像でご確認頂けますと幸いです。・真贋が怪しいもの、偽造品の可能性がある際は返品対応致します。♠︎その他プロフィールに記載しております。開始価格16500円x154

【新品未使用】MICHAEL KORS マイケルコース トートバッグ グレー【ちー様】専用です!ヴィヴィアンウエストウッド ブラック 柄 ショルダーベルトCOACH フローラル リバーシブル 花柄 トートバッグ トート ピオニーBIG BAG&オシャレ!プラダ トートバッグ/レザー/茶/ヴィンテージルブタン ハンドバッグ 大理石柄 エロイーズ スモールAprilyロゴキャンバストートバッグ【極美品】ヒロフ HIROFU フィーネ シボ 黒 Hロゴ トートバッグ即日発送 coach コーチ トートバッグ シグネチャー ライトカーキ 定番 白【Samantha Thavasa】大学トートバッグ ピンク A4サイズ収納可新品✨人気✨FURLA フルラ パラダイス ミディアム トートバッグ ブラック