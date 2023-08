ストーンアイランドのカーゴパンツです。

定番のカーゴパンツ。

ワッペン付きにユーズド加工が魅力的な一着。

この機会に是非。

詳細

⭐︎サイズ表記:

W32

⭐︎素材 :

コットン100%

STONE ISLAND ストーンアイランド カーゴパンツ

⭐︎サイズ詳細

ウエスト 44cm

渡幅 26cm

股上 25cm

股下 71cm

*素人採寸の為、誤差はお許しください

⭐︎状態:

右ポケット付近色ヤケあり。

⚠️検品はしていますが見落とし等もあるかもしれないので、

気になる方はコメントでご質問ください。

⚠️古着に理解ある方のみ購入お願いします。

☆気になる事があればコメントお願いします。

値下げ対応もお気軽にご相談ください!

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ストーンアイランド 商品の状態 傷や汚れあり

