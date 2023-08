◇即購入OK

黒犬のぬいぐるみとペット服白髭約30cm

◇日本公式価格よりお安いです

◇専用の不織布の袋、メッセージカード付き

出産予定の赤ちゃんのファーストトイとしてイギリスの公式サイトで先月購入しました。

お色違いで2匹購入し、別のお色を気に入ったため、白色のDragonのお譲り先を探しています。

購入時に付属していたjellycatの不織布の袋と未使用のメッセージカードも併せてお譲りします。

Snow Dragonは、Little、Medium、Hugeと3種類の大きさがあり、こちらは1番大きいHugeサイズ(Lサイズ)です。

長さは66cmとの記載ですが、尻尾を畳んだ状態での長さのため、尻尾を伸ばすと90cmほどあります。

そのため、数字の表記よりも実際は大きく感じます。

※購入時のままなので、羽が紙で閉じられた写真になっています。お手数ですが届き次第、取り外してください。

※日本の公式価格よりお安く設定しており、お値下げの予定はございません。大幅なお値下げには対応致しかねますが、ご購入希望の場合はプロフィールに記載の通り、希望額をお伝えください。

以下、公式サイトからの引用です。

----------------------------

サイズ:HUGE

大きさ:H19×W66cm

素材:ポリエステル

----------------------------

・Suitable from birth. Huge and Large sizes - please do not leave in a cot/ crib.

⇨生まれてすぐから使えますが、ベビーベッドに置きっぱなしにしないでください。

・Hand wash only; do not tumble dry, dry clean or iron. Not recommended to clean in a washing machine.

⇨手洗い推奨。ドラム式洗濯機、ドライクリーニング、アイロンがけはしないでください。洗濯機でのお手入れはお勧めしません。

#jellycat #ジェリーキャット #ぬいぐるみ

#ファーストトイ #出産祝い

#ベビーギフト #ニューボーンフォト

#マンスリーフォト #インテリア雑貨

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

