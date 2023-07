ご覧頂きありがとうございます。

【美品】CANON RF-S18-150mm F3.5-6.3 IS STM



超広角ズームレンズ EF-S10-22mm F3.5-4.5 USM ★364

kiss x7 ダブルズームキットに付いていたものですが、殆ど使用せず保管しておりました。

◼️訳あり良品◼️ CANON EF 70-200mm F2.8 IS USM

使用回数は少ないですが5年ほど保管しておりましたのでレンズや本体に多少のスレ傷などがあります。

キャノン Canon EF 24-105mm F4 L IS USM #1031

画像のレンズ本体のみです。

TAKA HASHI様専用 SEL1635Z

水漏れ防止をし、お届けします。

Canon 一眼レフ レンズ



ソニー SEL2870

コメントなしの即購入ok

SONY レンズのみ 2本

無くなり次第終了の早い者勝ちです!

【美品】SONY FE16-35mm F4



シグマ300㎜望遠レンズミノルタアルファ用

お値下げ交渉不可。

Nikon NIKKOR 18-140mm f/3.5-5.6G ED VR



✨美品✨OLYMPUS M.ZUIKO 14-42mm F3.5-5.6✨

よろしくお願いします。⑅︎◡̈︎*

EF24-70mm F2.8L Ⅱ USM



Nikon ニコンZ 24-120mm f4 S

#sora.在庫一覧

商品の情報 商品のサイズ キヤノンEFマウント ブランド キヤノン 商品の状態 やや傷や汚れあり

ご覧頂きありがとうございます。kiss x7 ダブルズームキットに付いていたものですが、殆ど使用せず保管しておりました。使用回数は少ないですが5年ほど保管しておりましたのでレンズや本体に多少のスレ傷などがあります。画像のレンズ本体のみです。水漏れ防止をし、お届けします。コメントなしの即購入ok無くなり次第終了の早い者勝ちです!お値下げ交渉不可。よろしくお願いします。⑅︎◡̈︎*#sora.在庫一覧

商品の情報 商品のサイズ キヤノンEFマウント ブランド キヤノン 商品の状態 やや傷や汚れあり

Leica Summarit 50mm f1.5だいふく様専用★3665-1【超望遠美品】Nikon Zoom-Nikkor 100-300mm F5.6タムロン 17-70mm f2.8 ソニー Eマウント【おまけ付き】M.ZUIKO DIGITAL ED75-300mm【美品】SONY α7ⅲ 28-70mm F3.5-5.6 標準ズームレンズ【美品】SIGMA 28-70mm F2.8 SONYフルサイズ Eマウント