【待望★】 タイガ 極美品✨ルイヴィトン コインケース M32568 セルゲイ ポルトモネ コインケース/小銭入れ

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ケンゾー KENZO コインケース

#nico自分へのごほうび一覧

クロムハーツ コインケース



☆未使用品☆PRADA トライアングル カードケース #06122y176

ルイヴィトンの中でも上品で男性に人気のタイガ シリーズ。

新品未使用 Ferragamo フェラガモ 小銭入れ イタリア製

こちらは、『ポルトモネ セルゲイ』

CELINEメンズ,コインケース,カードケース

コインケースです^^

バレンシアガ カードケース付きキーリング



サンローラン 財布 カードケース ラウンドジップ

手のひらサイズでコンパクト！

メゾンマルジェラ コインケース カードケース ステッチ 黒 牛革

カード入れもあるので、キャッシュレス派にもぴったり♪

希少✨ジバンシー フラグメントケース ロゴ刻印 ゴールド金具 レザー バイカラー



【未使用に近い】カルティエ マストドゥ カボション スクエア コインケース

●ブランド●

Y-3（ワイスリー） 財布

LOUIS VUITTON ルイヴィトン

Black Means ブラックミーンズ コインケース



メゾンタクヤ コインケース

●商品名●

ルイヴィトン コインケース ポルトモネ キュベット モノグラム 小銭入れ

タイガ コインケース 小銭入れ M32568

値下げ セリーヌ CELINE ミニ財布 10f99 3dmf 38si

ポルトモネ セルゲイ

プラダ PRADA コインケース ブラック メンズ



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●カラー●

nordfiume クロコラウンド小銭入れ

ブラウン 茶 グリズリ

カステルバジャック ピッコロ コインケース 022611 ブラック



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●素材●

LOUIS VUITTON コインケース ジッピー コインパース ノワール AB

レザー

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●サイズ●平置き

未使用品✨ 激レア✨ バレンシアガ フラグメントケース 3D ブラック レッド

縦: 8cm

LOUIS VUITTON コインケース タイガ グリーン

幅: 10cm

【未使用品⭐️】サンローラン コインケース 本革 シルバー金具 黒

マチ: 2.5cm

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極美品✨ルイヴィトン タイガ コインケース ポルトモネ セルゲイ M32568

●仕様●

新品 バレンティノ 1Y2P0540VNA 0NO VLTN フラグメントケース

スナップ開閉式

【新品未使用】LOEWE 馬蹄型小銭入れ※箱、袋付き

ファスナー開閉小銭入れ×1

LOUIS VUITTON ルイヴィトン コインケース コインパース タイガ

（コパートメントx2）

【値下げ】オールドGUCCI がま口小銭入れ

カードポケット×2

【送料込み】Y-3 Zip Wallet

ポケット×1

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●付属品●

ケンゾー KENZO コインケース

お財布本体のみとなります^_^

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☆未使用品☆PRADA トライアングル カードケース #06122y176

⚫シリアルナンバー⚫

新品未使用 Ferragamo フェラガモ 小銭入れ イタリア製

CT1171

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●状態●

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✨極美品✨

メゾンマルジェラ コインケース カードケース ステッチ 黒 牛革

目立った傷や破れはなく、全体的にきれいです.ᐟ.ᐟ使用感も気になりません✨

希少✨ジバンシー フラグメントケース ロゴ刻印 ゴールド金具 レザー バイカラー



【未使用に近い】カルティエ マストドゥ カボション スクエア コインケース

内側もとてもきれいです^^

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小銭入れの中は少し使用感はありますが、

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小銭を入れてしまえば気になりません^^

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値下げ セリーヌ CELINE ミニ財布 10f99 3dmf 38si

出品前にクリーニング及び消毒済♪

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すぐに気持ちよくお使いいただけます(^^)

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●購入先●

カステルバジャック ピッコロ コインケース 022611 ブラック

古物許可証保有者のみのブランド古物市場で購入♪なので、真贋は安心、鑑定済み.ᐟ.ᐟ

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匿名配送にて1〜2日程度で発送いたします。

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スピード発送バッチあり、お待たせしません✨

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LOUIS VUITTON コインケース タイガ グリーン

●注意事項●

【未使用品⭐️】サンローラン コインケース 本革 シルバー金具 黒

あくまで中古品にご理解ある方のご購入をお待ちしております☆

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万が一偽物であった場合には真摯に対応させて頂きます。

極美品✨ルイヴィトン タイガ コインケース ポルトモネ セルゲイ M32568



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【値下げ】オールドGUCCI がま口小銭入れ

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気持ちのいいお取引が出来るよう

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心掛けております。

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どうぞよろしくお願い致します^_^♪

商品の情報 ブランド ルイヴィトン 商品の状態 目立った傷や汚れなし

お値下げのご相談はお気軽に♪#nico自分へのごほうび一覧ルイヴィトンの中でも上品で男性に人気のタイガ シリーズ。こちらは、『ポルトモネ セルゲイ』コインケースです^^手のひらサイズでコンパクト！カード入れもあるので、キャッシュレス派にもぴったり♪●ブランド●LOUIS VUITTON ルイヴィトン●商品名●タイガ コインケース 小銭入れ M32568ポルトモネ セルゲイ●カラー●ブラウン 茶 グリズリ●素材●レザー●サイズ●平置き縦: 8cm幅: 10cmマチ: 2.5cm●仕様●スナップ開閉式ファスナー開閉小銭入れ×1（コパートメントx2）カードポケット×2ポケット×1●付属品●お財布本体のみとなります^_^⚫シリアルナンバー⚫CT1171●状態●✨極美品✨目立った傷や破れはなく、全体的にきれいです.ᐟ.ᐟ使用感も気になりません✨内側もとてもきれいです^^小銭入れの中は少し使用感はありますが、小銭を入れてしまえば気になりません^^出品前にクリーニング及び消毒済♪すぐに気持ちよくお使いいただけます(^^)●購入先●古物許可証保有者のみのブランド古物市場で購入♪なので、真贋は安心、鑑定済み.ᐟ.ᐟ●梱包・配送●匿名配送にて1〜2日程度で発送いたします。スピード発送バッチあり、お待たせしません✨●注意事項●あくまで中古品にご理解ある方のご購入をお待ちしております☆万が一偽物であった場合には真摯に対応させて頂きます。#LOUISVUITTON#ルイヴィトン#LV#ヴィトン#コインケース#小銭入れ#グリズリ#ブラウン#茶#タイガ#レザー#ブランド財布#記念日#プレゼント#自分へのごほうび気持ちのいいお取引が出来るよう心掛けております。どうぞよろしくお願い致します^_^♪

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