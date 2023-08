TUKI (ツキ) 0133

TUKI (ツキ) 0133 SUPER DUCK TAIL (HIGH COUNT DENIM) スーパーダックテイル ハイカウントデニム (INDIGO) 3(L)日本製 綿100%定価 35,200円新品未使用品TUKIツキの生機デニムです。いつか大事に育て始めようと思っていたのですが、勿体なくて履けませんでした。ものづくりの環境が急速に悪化する現代、コロナ前の貴重な生機/リジッドデニム。愛用して頂けたら嬉しいです。サイズ3(L)ウエスト44cm股上36cm股下85cmワタリ35cm裾幅25cm以下洗い試験をしたショップさんの実測値です『3(OW)ウエスト42cm股上34.5cm股下78cmワタリ33.5cm裾幅24cm3(OW):サイズ3を洗濯機で水洗いし自然乾燥後に 計測ノンウォッシュの生地のため、多少の縮みがありま す。縮率試験(40℃湯洗い30分・自然乾燥の条件下)では・ウエスト-----6cm程度・脇側総丈-----9-10cm程度・インシーム(内股)-----7-8cm程度・ワタリ(周囲)-----3.5cm程度・スソ(周囲)-----7-8cm程度の縮みが確認されています。』高密度デニム地を使用したハイライズ&ハイバックのワイドめストレートシルエットクラシカルな意匠が古き良き時代のワーカーを彷彿濃色インディゴの経糸と生成りの緯糸によるハイカウントデニム グレイ味がかった上品な生地ハリのある軽めの生地感で季節を選ばず履くことができ、着用ごとにゆっくりと変化していくのも魅力股上深め、最大の特徴が立体的なヒップのつくり両脇の腰帯下にプリーツ、尾錠でウエストを絞ることでより立体感のあるシルエットが楽しめますサスペンダーで吊ってもゆとりのあるヒップ周りが美しいと思います片側のみのヒップポケットベルトループは細幅、折り返して腰帯に流し込みフライボタン クリーンな表情の付属はイタリアの名門coblax社製 裾始末 シングルチェーン縫製 ネイビーの綿糸よろしくお願いします。シルエット···ワイド/バギー股上···ハイウエスト加工···加工なし/リジッド(糊のきいた)

商品の情報 商品のサイズ L ブランド ツキ 商品の状態 新品、未使用

