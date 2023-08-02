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超特価激安 ルーチェ 【新品仕上げ済】ティファニー ドロップ PG【8630】 ピアス ピアス(両耳用)

商品の説明

【ブランド名】ティファニー TIFFANY
K18YG 3mm×20mmフープピアス 18金フープピアス 男女兼用 幅太め
【商品名】ルーチェ　ドロップ　スモール　ピアス
Dior CLAIR D LUNE ピアス　silver
【素材】AU750　K18 PG　ピンクゴールド　ローズゴールド
Mini Hoop Pierce 3 Set ミニフープピアス3セット
【サイズ】縦41mm×横7mm
完売品　agete 10K 白蝶貝　ピアスチャーム
【重量】3.8g
【新品キャッチ付】ヴァンドームアオヤマ　ダイヤモンドピアス
【宝石】なし
天然 アウイナイト ダイヤモンド キラキラ ピアス pt950
【付属品】箱(外箱なし)
未使用品！豪華2点セットスワロフスキーSupremeピアスルテニウムコーティング
【管理番号】2706V692HC8630
ポンテヴェキオ Ponte Vecchio ダイヤモンドピアス
【商品状態】新品仕上げ済のティファニーのルーチェドロップピアスです。新品仕上げ済のためとても綺麗な状態ですが、取り切れない細かいキズはご了承ください。
ジョージジェンセン　復刻　人気ピアス
【注意書き】モニターの発色具合により異なって見える事があります。
18k刻印 黑蝶真珠　タヒチパールピアス　直結
〈商品の購入先〉
美品　ヴァンクリ＆アーペル マラカイト ヴィンテージアルハンブラ ピアス
古物市場主の資格を有する国内ブランド市場
天然 エメラルド ダイヤモンド ピアス 計0.52ct K18
正規店
K10ピアスチャーム
買取品
Chanel リボンパールイヤリング　ピアス　ココマーク　美品訳あり
〈古物商許可番号〉
DIOR ピアス みゆ様専用ページ
神奈川県公安委員会許可　
レイジースーザン ピアス サファイア ダイヤ
古物商許可番号第452550006933号

タンザナイト＊ピアス＊新品未使用

商品の情報

ブランドティファニー
商品の状態未使用に近い

アトリエ KAORU スモークツリー ピアス

シルバーピアス TENTHOUSANDTHINGS

GSTV　イエロー　オレンジサファイアピアス

ティファニー　ダイヤモンド　シグネチャー　クロス　ピアス　ホワイトゴールド
【ブランド名】ティファニー TIFFANY【商品名】ルーチェ　ドロップ　スモール　ピアス【素材】AU750　K18 PG　ピンクゴールド　ローズゴールド【サイズ】縦41mm×横7mm【重量】3.8g【宝石】なし【付属品】箱(外箱なし)【管理番号】2706V692HC8630【商品状態】新品仕上げ済のティファニーのルーチェドロップピアスです。新品仕上げ済のためとても綺麗な状態ですが、取り切れない細かいキズはご了承ください。【注意書き】モニターの発色具合により異なって見える事があります。〈商品の購入先〉古物市場主の資格を有する国内ブランド市場正規店買取品〈古物商許可番号〉神奈川県公安委員会許可　古物商許可番号第452550006933号

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ブランドティファニー
商品の状態未使用に近い

超特価激安 ルーチェ 【新品仕上げ済】ティファニー ドロップ PG【8630】 ピアス ピアス(両耳用)

23分钟前

超特価激安 ルーチェ 【新品仕上げ済】ティファニー ドロップ PG【8630】 ピアス ピアス(両耳用)

¥122,200 ¥56,212

(税込) 送料込み
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出品者

b7c590

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本人確認済
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コメント (12)

b7c590
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