ブランド雑貨総合 未使用品＜6(ROKU)＞OPAL SHORT SLEEVE SHIRT/シャツ シャツ/ブラウス(半袖/袖なし)

数年前に買ったrokuのレオパード柄の半袖シャツです。

試着のみの新品未使用品です。

真っ白ではなく、生成り色なのも馴染みやすいカラー感です。

透け感があるのでとても涼しげに見えます。

是非こらからの季節に♪

(3枚目の画像は色違いです)

コンパクトに畳んで発送します。

定価 ¥17,600

カラー···ホワイト

↓HPより

レオパードの透かし柄で清涼感のあるショートスリーブシャツ。

インナーにキャミソールやチューブトップがさりげなく透ける女性らしい着こなしをお楽しみいただけます。

肌離れのよい生地で、蒸し暑くなる夏も活躍。

ボトムインさせてすっきりと着こなしていただいたり、リゾートでの羽織りとしても重宝する一着です。

商品の情報 商品のサイズ FREE SIZE ブランド ロクビューティアンドユースユナイテッドアローズ 商品の状態 新品、未使用

