LAUREN RALPH LAUREN

商品の情報 商品のサイズ L ブランド ローレンラルフローレン 商品の状態 新品、未使用

LAUREN RALPH LAURENローレンラルフローレン花柄ワンピース ひざ丈ベルト付きサイズ4 (日本サイズで11号位) ~平置実寸~ 着丈 108cm 肩幅 43cm 身幅 47cm新品未使用ですリサイクル品でコンパクトに梱包します

