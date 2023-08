ご覧いただきありがとうございます!「PlayStation®VitaPCH-1000シリーズ」

ご覧いただきありがとうございます!「PlayStation®VitaPCH-1000シリーズ」サファイアブルー動作確認済み初期化済み小さな傷ありますが全体的に状態は良好です画像2枚目が付属品全てです本体とUSBケーブルACアダプター電源コードARプレイカードクイックスタートガイドアプリケーションガイドになりますメモリーカードは付属しておりません「やや傷や汚れあり」で出品していますが全体的に状態は綺麗な良品です外側・・細かな傷ありますが 全体的に綺麗ですボタン周り・・使用感少なく良好液晶・・液晶傷なし 保護フィルムなし 発色良好ボタン類・・良好出来るだけコンディション(本体の傷や不具合)は記載していますが気になる点などがあるようでしたらコメントくださいあくまでも中古品になりますのでご理解頂ける方お願いします新品同様の品質を求める方、神経質な方はご遠慮ください24時間以内のスピード発送コメント無しの即購入も歓迎です値下げ交渉は行っていません「値下げ可能でしょうか?」のコメントをよく頂きますが「値下げ交渉は行っていません」とお伝えするだけになります売れないようであれば徐々に値下げしていくつもりですよろしくお願いしますプレイステーションヴィータプレイステーションPSVITAPlayStation®VitaPSヴィータ#ソニー・インタラクティブエンタテインメント #ゲーム #本体 #PlayStationVita #PlayStation_Vita #PSVita #PS_Vita

