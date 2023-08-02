【爆売りセール開催中！】 別注　ライダースジャケット レザージャケット レザージャケット

ローブス20AWのレザージャケット 新中古品

美品 Schott USA製 レザー ハーフコート ライナー付 38 ブラック



美シルエット◆エディション 山羊革 レザージャケット 黒Ｍ◆ライダース革ブルゾン

3回ほど外で着用しましたが、汚れなどなしです。

AVIREX アヴィレックス VIRSITY ビンテージ レザー スタジャン

定価15万

Giorgio Brato レザー ベスト サイズ48

インラインでは牛革orスウェード革ですが、こちらは某店別注商品でスペイン産ラム革を使用しています。

ヒューゴボス 羊革 ラムレザー 中綿入りライナーベスト付き レザージャケット

5着程の限定販売でした。

COMOLI ラムレザーカーコート 22AW



新品 TENDERLOIN HIDE S ホースハイドレザージャケット Sサイズ

メゾンブランドでは倍以上の値がつく上質な革を使用したジャケットです。

【レア】レザー＆ミンク リバーシブルコート



★超レア★ wonderland／ワンダーランド レザー オーバーサイズ 黒

レディースラインでも同商品出てますので女性の方もぜひ。

liugoo leathers★美品 XL シングルライダース ブラック



アバハウス革コート

上質な革の香り

francesco smalto paris ジャケット 古着 高円寺

ライダースデザインながらスラックスに合わせたいモード感のデザイン、

ビンテージ 50s コルビジェ レザージャケット



【値下げ相談可】バッックラッシュ イタリアンショルダー シングルライダース

お気軽にご質問などください。

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ローブスコンフェクションズ 商品の状態 未使用に近い

ローブス20AWのレザージャケット 新中古品3回ほど外で着用しましたが、汚れなどなしです。定価15万インラインでは牛革orスウェード革ですが、こちらは某店別注商品でスペイン産ラム革を使用しています。5着程の限定販売でした。メゾンブランドでは倍以上の値がつく上質な革を使用したジャケットです。レディースラインでも同商品出てますので女性の方もぜひ。上質な革の香りライダースデザインながらスラックスに合わせたいモード感のデザイン、お気軽にご質問などください。

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ローブスコンフェクションズ 商品の状態 未使用に近い

名作 リックオウエンス レザージャケットレザージャケット 羊皮 ブラック MMonkey Time レザージャケットジャーナルスタンド エメラルド 山羊革 レザージャケット L表記だが小さめ【極美品】OLD GAP 本革レザージャケット (井口理さん着用モデル)