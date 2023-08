【海外限定】 ファイアーエムブレム　サイファ　フェリシア　SR＋ その他

ファイアーエムブレム サイファ

値下げ中ワンピースカード そげキング シークレット パラレル 漫画背景



サポート&デストロイ! フェリシア

◆B17-053SR+◆

入手後スリーブ→ファイルにて保管しておりました。

トラブル防止の為やや傷や汚れ有りにしております。

当方コレクターでプレイ利用はありません。

初期傷を気にされる方、中古品にご理解いただけない方はご購入をお控えください。

(出品数が多いので追加写真ご遠慮しております。白カケ等初期傷多いカードシリーズですのでその辺ご理解いただけない方はご遠慮下さい。)

ゆうゆうメルカリポストで発送します。

ファイアーエムブレム サイファ フェリシア SR+

リサイクル梱包となりますが、折れ、水濡れ防止の最低限の梱包は致します。

トラブル防止の為神経質な方はご遠慮ください。

即購入も歓迎致します!

