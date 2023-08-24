【ラッピング不可】 マベンウォッチズ レディース メンズ 腕時計(アナログ)

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グレイッシュブルーのフェイスに、美しいゴールドのケースをマッチ。ベルトにはブラウンの高級イタリアンレザーを使用しました。大きなフェイスで、日々のコーディネートに更なるインパクトをプラスします。ナチュラルな色調、デザインのARTISANシリーズは、様々なファッションでお楽しみいただけます。シンプルながら、ディテールまでデザイナーがこだわり抜いた、ユニセックスでご愛用いただける唯一無二の逸品です。頂き物ですが使わないので出品致します。商品名：MUSTANG BROWN 40mmMV1001MGPBEBNサイズ:ケース径：40mmバンド幅：20mm素材:バンド：レザーケース：ステンレス風防：サファイアガラスムーブメント:スイス製ムーブメント●状態：新品未使用外装箱には折れやシワがありますが、時計本体は綺麗です。●その他、注意事項：自宅にて保管していました。神経質な方はご遠慮ください。LOBORロバー腕時計男女兼用時計ウォッチwatchメンズウォッチレディースウォッチインスタInstagramnordgreenノードグリーンKLON4bwatchダニエルウェリントンDanielWellingtonMAVENWATCHESマベンウォッチズmavenwatches

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