新版 LITTLEBIG 22ss セットアップ テーラードジャケット

STUDIOUS別注 LITTLEBIGセットアップです。
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カラー パープル
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サイズ 上下共46
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状態 成人式で1度着用(クリーニング済み)
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傷、汚れなど無くクリーニング済みです。
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定価 ジャケット 税込¥91300
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パンツ 税込¥46200
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商品の情報
|商品のサイズ
|L
|ブランド
|リトルビッグ
|商品の状態
|未使用に近い
【新品未使用】 ヨウジヤマモト ムラ染め レア セットアップ サイズ2
ジャケット バナパブ
希少白タグ メゾン マルジェラ ストライプカラー リネン テーラード ジャケット
COMME des GARCONS HOMM EPLUS 17AW テーラード
STUDIOUS別注 LITTLEBIGセットアップです。カラー パープルシルエット ジャケット ダブルパンツ ワイドストレートサイズ 上下共46状態 成人式で1度着用(クリーニング済み) 傷、汚れなど無くクリーニング済みです。定価 ジャケット 税込¥91300 パンツ 税込¥46200#ジョンローレンサリバン#johnlawrencesullban#リトルビック#comme des garcons#yohji yamamoto#taakk #jieda #martinrose
商品の情報
|商品のサイズ
|L
|ブランド
|リトルビッグ
|商品の状態
|未使用に近い