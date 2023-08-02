新版 LITTLEBIG 22ss セットアップ テーラードジャケット

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サイズ 上下共46

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状態 成人式で1度着用(クリーニング済み)

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定価 ジャケット 税込¥91300

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商品の情報 商品のサイズ L ブランド リトルビッグ 商品の状態 未使用に近い

STUDIOUS別注 LITTLEBIGセットアップです。カラー パープルシルエット ジャケット ダブルパンツ ワイドストレートサイズ 上下共46状態 成人式で1度着用(クリーニング済み) 傷、汚れなど無くクリーニング済みです。定価 ジャケット 税込¥91300 パンツ 税込¥46200#ジョンローレンサリバン#johnlawrencesullban#リトルビック#comme des garcons#yohji yamamoto#taakk #jieda #martinrose

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