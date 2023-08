コトブキヤ より発売されていた 劇場版ナデシコ プラモデルの組立済み7体セットです。

素組み+部分塗装してあります。時期的に塗料は水性ホビーカラーを使用していたと思うのですが昔のことなので記憶が無いので違ったらごめんなさい。

大きな破損は無く手首や武器等は大体揃っている思いますが、壊れたのを直したものが有るかもしれません

アルストロメリアは白パーツのゲート跡に黄変が見られます。他の機体は大丈夫だと思いますが素人検品なので見落としがある可能性後ございます。

セット内容は下記の通りです。

ブラックサレナ

エステバリス・カスタム(リョーコ機)

エステバリス・カスタム(ヒカル機)

エステバリス・カスタム(イズミ機)

スーパーエステバリス

スーパーエステバリス(量産機)

アルストロア

量産機は自分で紫に塗装したものとなります。

コトブキヤ

プラモデル

劇場版 機動戦艦ナデシコ The prince of darkness

種類...ロボット

スケール...NONスケール

商品の情報 商品の状態 やや傷や汚れあり

