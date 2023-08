スポンジ・ボブ SpongeBob SquarePants

●カラー:ブラック

●素材:ポリエステル製

●サイズ:56.8-62.5cm (スナップバック式)

●国内未販売

◆単品値下げ不可

2点セット購入→合計価格から2000円引き

3点セット購入→合計価格から3000円引き

これら以外の値引きは不可とさせていただきます。

入手困難となっている貴重なアイテムです。

作品のファンの方にお譲りできれば幸いです。

----------

その他、キャップの状態について気になる点がございましたら遠慮なくお問い合わせください。

お時間をいただければ写真も追加します。

当商品は安心のらくらくメルカリ便発送です。

ゆとりある60サイズ箱に梱包し宅急便でお届けします。

コンビニ受取り設定が可能なゆうゆうメルカリ便(ゆうパック)に切り替えることも可能です。ご希望があれば購入前にお申し付けください。

商品の情報 ブランド ニューエラ 商品の状態 新品、未使用

