✔️ご購入前に必ずプロフィールをお読み下さい。えんじ色・黒・グレーの珍しい配色のストライプ柄のフレアロングスカート。生地をたっぷりと使ったボリュームのあるシルエットがとても可愛く個性的です。●表記サイズ/Sウエスト:約30〜35cm※3つのスナップ×2(計6ヶ所)が約4cm間隔でついており、調整が可能です。総丈:約78cm●素材/綿●カラー/えんじ 赤系フレアスカート ロングスカートY'sワイズyohji yamamotoヨウジヤマモトGround Yグラウンドワイlimi feuリミフゥコムデギャルソンジュンヤワタナベケイニノミヤトリココムデギャルソンアリスアウアアsacaiサカイvivienne westwoodヴィヴィアンウエストウッドなど好きな方にもおすすめです。

