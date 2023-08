週間売れ筋 【新品・未開封】LP tofubeats CLUB FANTASY / 邦楽

tofubeats FANTASY CLUBアナログレコード盤の新品未開封品になります。

【商品説明】

メジャー3rdアルバム『FANTASY CLUB』のアナログ盤。全13曲収録。

1. CHANT #1

2. SHOPPINGMALL(FOR FANTASY CLUB)

3. LONELY NIGHTS

4. CALLIN

5. OPEN YOUR HEART

6. FANTASY CLUB

7. STOP

8. WHAT YOU GOT

9. WYG(REPRISE)

10. THIS CITY

11. YUUKI

12. BABY

13. CHANT #2(FOR FANTASY CLUB)

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

