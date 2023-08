《商品説明》

アンドゥムルメステール 2017SS カシミア混ロングカーディガン ホワイト

状態、品質、製法、とっても良くおすすめです!

80年代distinctionのヴィンテージモヘアニットです。

【ブランド】

・80年代ヴィンテージ

【サイズ】

表記:M

実寸 : M

【寸法】

着丈:49cm

肩幅:ラグランcm

身幅:54cm

袖丈:74cm襟下から袖

44cm脇から袖

※他の人と被らない、一点モノです‼️

★スピード発送❗️

(事前にご確認頂ければ、当日その日にすぐ発送させて頂きます。

★清潔さが売りです。

【商品が到着したその日に着用して出かけらる!】をモットーに、弊社は、クリーニング済み、スチーマーでシワ補正、形状仕立てしております。

★コメント無し即購入可

★匿名配送

カラー···ブルー

袖丈···長袖

着丈···ミドル

素材···ウール

季節感···春、秋、冬

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ヴィンテージ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

