撮影用ストロボなど一式です。

撮影用のグレー背景布(6m×5.5m)もおつけします。

すぐにスタジオ開設できますよ!

2段階調光 800

約25年前に購入し、結婚式場のスタジオで使用していたものです。約10年使用しました。

当時の価格で総額200万円ほどで購入しました。

スタジオを閉館したため、15年自宅保管しておりました。

COMET コメット

ポートレートスタジオのストロボシステム

お気軽にご相談ください。

