ご覧いただきましてありがとうございます。

購入頂いた際は短い期間ですが宜しくお願い致します。

#bokunoTシャツコレクション

Tシャツコレクションは↑押してね~

こちら、送料無料になっております。

Tシャツに関しては一点物やコレクターアイテムを出品しておりますのでお早めにご検討下さい。

#ボトムスは

#dickies874

#usa製なら尚良し

#で合わせて貰えれば上級者完成かなと思います。

#もしくはコットンリネンのボトムス

#でも良いかな

#これは抜群です

#フラワー

#花 切手

#USPS

○ brand ○

USPS stamp flower tee

united stated postal service

アメリカ 郵便局 花 切手

○ size ○

XL

着丈 約71cm

身幅 約59cm

肩幅 約57cm

○ color ○

白

○ state ○

古いアイテムになりますので、多少フェード感はございますが、ビンテージ アーカイブ 古着に慣れてる方には特に問題ないと思います。

○ note ○

アメリカ製

注意事項

出品してるほとんどが古着のアイテムになるため、多少の傷、汚れはご理解、ご了承頂きますようにお願い致します。

# ビンテージ

# ヴィンテージ

# アーカイブ

# アキラ

# アニメ

# ドラゴンボール

# HOOKups

# バンドT

# グランジ

# オルタナティブ

# ニルヴァーナ

# サウンドガーデン

# ムービーt

# capcom

# IBM

# malboro

# microsoft

# Apple

# エミネム

# ボロ

# 古着男子

# 古着女子

# チャンピオン

# リバースウィーブ

# パウエル

# メタリカ

# supreme

# STUSSY

# スリップノット

# R&B

# archive

# goodenough

# ape

# affa

# undercover

# ラップt

# マドンナ

# あいみょん

# 在原みゆ紀

# カートコバーン

# escher

# xlarge

# ルーニーチューンズ

# バットマン

# ジョーカー

商品の情報 商品のサイズ XL(LL) ブランド ラボラトリーベルベルジンアール 商品の状態 やや傷や汚れあり

ご覧いただきましてありがとうございます。購入頂いた際は短い期間ですが宜しくお願い致します。#bokunoTシャツコレクションTシャツコレクションは↑押してね~こちら、送料無料になっております。Tシャツに関しては一点物やコレクターアイテムを出品しておりますのでお早めにご検討下さい。#ボトムスは#dickies874#usa製なら尚良し#で合わせて貰えれば上級者完成かなと思います。#もしくはコットンリネンのボトムス#でも良いかな#これは抜群です#フラワー#花 切手#USPS○ brand ○USPS stamp flower teeunited stated postal serviceアメリカ 郵便局 花 切手○ size ○XL着丈 約71cm身幅 約59cm肩幅 約57cm○ color ○白○ state ○古いアイテムになりますので、多少フェード感はございますが、ビンテージ アーカイブ 古着に慣れてる方には特に問題ないと思います。○ note ○アメリカ製注意事項出品してるほとんどが古着のアイテムになるため、多少の傷、汚れはご理解、ご了承頂きますようにお願い致します。# ビンテージ# ヴィンテージ# アーカイブ# アキラ# アニメ# ドラゴンボール# HOOKups# バンドT# グランジ# オルタナティブ# ニルヴァーナ# サウンドガーデン# ムービーt# capcom# IBM# malboro# microsoft# Apple# エミネム# ボロ# 古着男子# 古着女子# チャンピオン# リバースウィーブ# パウエル# メタリカ# supreme# STUSSY# スリップノット# R&B# archive# goodenough# ape# affa# undercover# ラップt# マドンナ# あいみょん# 在原みゆ紀# カートコバーン# escher# xlarge# ルーニーチューンズ# バットマン# ジョーカー

