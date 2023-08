VINTAGE B-7 ヴィンテージ シープレザー×カウレザー

【TYPE B-7】1941年にアメリカ陸軍航空隊がアラスカ駐在軍人に極寒地用フライトジャケットとして支給された物です。

通称、アラスカンジャケット。

B-7はわずか1年のみの生産と言う事で最も少ないフライトジャケットの1つとなり希少です

●数回、着用しました。

★ポケットのレザーに購入時より薄い擦れ有り。

ムートン特有の薄い色移りや薄汚れ、擦れが見られますが、目立ったダメージなどはございません。

着る機会が無くクローゼットに眠っていました。

素人の自宅保管です。

ご理解いただける方のみご購入をお願い致します。

●size/M メンズ

平置き 丈約80cm 袖丈約66cm

当方、170㌢65㌔

裾はお尻下まであります。

今、ウェスト85㌢ですがファスナーを閉めても多少の余裕あります(ー ー;)

当方、喫煙者、ペット無しです。

発送時にはフードを外して梱包します。

#AVIREX #AVIREXb7#アヴィレックス #アビレックス

#アヴィレックスb7 #アビレックスb7 #ムートン

#シープレザー #ムートンジャケット #ジャケット

#フライトジャケット #カウレザー #ヴィンテージ

#最高峰 #高級ムートン #極寒対策 #防寒 #アウター

#希少 #レア #人気商品 #ムートンコート #矢沢永吉

VINTAGE B-7 ヴィンテージ シープレザー×カウレザー フライト ジャケット アヴィレックス B-7人気ブランドAVIREX ☆ムートンのB7の最高峰の商品☆クリーム×ブラウンの色合いが気に入ってます。フライトジャケットの中でも特に希少性の高いB-7肌触りの良さ【TYPE B-7】1941年にアメリカ陸軍航空隊がアラスカ駐在軍人に極寒地用フライトジャケットとして支給された物です。 通称、アラスカンジャケット。B-7はわずか1年のみの生産と言う事で最も少ないフライトジャケットの1つとなり希少です●数回、着用しました。★ポケットのレザーに購入時より薄い擦れ有り。ムートン特有の薄い色移りや薄汚れ、擦れが見られますが、目立ったダメージなどはございません。着る機会が無くクローゼットに眠っていました。素人の自宅保管です。ご理解いただける方のみご購入をお願い致します。●size/M メンズ平置き 丈約80cm 袖丈約66cm当方、170㌢65㌔ 裾はお尻下まであります。今、ウェスト85㌢ですがファスナーを閉めても多少の余裕あります(ー ー;)当方、喫煙者、ペット無しです。発送時にはフードを外して梱包します。 #AVIREX #AVIREXb7#アヴィレックス #アビレックス #アヴィレックスb7 #アビレックスb7 #ムートン#シープレザー #ムートンジャケット #ジャケット#フライトジャケット #カウレザー #ヴィンテージ#最高峰 #高級ムートン #極寒対策 #防寒 #アウター#希少 #レア #人気商品 #ムートンコート #矢沢永吉

