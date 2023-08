2022年ファッション福袋 セール】ノースフェイス　ゴアテックス　マウンテンジャケット　メンズ　XL グレー ブルゾン

数ある商品の中から、当アカウントをご覧いただき誠にありがとうございます。

いろんな世代で人気のノースフェイスの

マウンテンジャケットです。

防水耐久性・防風性を兼ね備えております。高機能ウェアの代表格GORE-TEX(ゴアテックス)シリーズです。

雨の日にはレインコート ウインドブレーカーとしてもご活躍いただけます!

シンプルで、街中でもキャンプでも着こなすことができます。

◆ブランド:

THE NORTH FACE

ノースフェイス

◆カラー:

グレー ( ブラックに近い)

灰色 黒

◆状態:

目立つ汚れは写真にてアップしています。

ご確認をお願いします。

◆サイズ:

メンズXL

着丈約83cm

肩幅約58cm

身幅約67cm

袖丈約64cm

※多少の誤差はご了承下さい。

#thenorthface

#THENORTHFACE

#ノースフェイス

#キャンプ

#登山

#釣り

#アウトドア

管理番号933

商品の情報 商品のサイズ XL(LL) ブランド ザノースフェイス 商品の状態 やや傷や汚れあり

