▪️説明▪️

【WIND AND SEA】

ウィンダンシー(WIND AND SEA)は、スタイリスト・カメラマンなど幅広く活動する熊谷隆志がクリエイティブディレクターとして2018年にスタートしたブランド。

ウィンダンシーは、元々はアメリカのヴィンテージ古着や小物を展開するセレクトショップだったが、オリジナルブランドとして展開を開始。“純粋に作りたいものを作る”というコンセプトをベースにしつつ、顧客やマーケットのリアクションも反映させた、ストリートテイストのアイテムを展開している。

WIND AND SEA wind and sea ウィンダンシー センターロゴ ビッグロゴ バックロゴ バックプリント ゆるだぼ tシャツ tシャツ カットソー used 古着 春物 夏物 。

▪️ブランド▪️

wind and sea ウィンダンシー

▪️サイズ▪️

【XL】

着丈 : 72

身幅 : 60

肩幅 : 59

袖丈 : 19

▪️カラー▪️

ホワイト ブラック レッド イエロー / 白 黒 赤 黄

※写真とは若干色味が異なる場合がございます。

▪️素材▪️

コットン100%

▪️状態▪️

ランク【A】

使用感ほとんどありません。

目立つ傷や汚れはありません。

usedとしては非常にコンディションの良いアイテムです!!

古着初心者の方にもご着用可能な1着かと思います^ ^

※写真と合わせてご参考にお願い致します

商品の情報 商品のサイズ XL(LL) ブランド ウィンダンシー 商品の状態 目立った傷や汚れなし

