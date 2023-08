シエナロゼのENTREMETS・スクエアリングです。

現在は完売、廃盤になっています。

新品未使用のまま、ジュエリーケースで保管してました。

こちらは店舗で13号から14号にサイズ直ししてもらっています。

以下サイトより↓

13粒のダイヤモンドを贅沢にあしらった「 ENTREMETS(アントルメ)」コレクションより、知的な佇まいのスクエアモチーフのリング。

フランス語で“食後の甘いデザート”という意味を持つアントルメ。

途切れることなく続くダイヤモンドに「甘い幸せが永遠に続きますように」という願いを込めて作りました。

柔らかなゴールドカラーが肌にしっとりと溶け込み、エレガントで女性らしい手元を演出。

アームに施されたミル打ちがクラシカルな雰囲気もプラスしてくれます。

単品でスマートに、他のリングとの重ねて自分らしいコーディネートを楽しんで。

毎日の気分を上げてくれるお守りジュエリーとして身につけても素敵です♪

■型番

S5510036R

■素材

K10 イエローゴールド

ダイヤモンド0.10ct

■製造国

日本

■サイズ

14号

モチーフ:直径5mm / アーム幅:0.1cm

■ブランド

シエナロゼ(SIENA ROSE)

■定価

39600円

付属品はありません。

ネコポスで発送します。

#シエナロゼ

#シエナ

#K10

#10金

#ダイヤモンドリング

#スクエアリング

#ダイヤモンドスクエアリング

#14号

#14

商品の情報 ブランド シエナロゼ 商品の状態 新品、未使用

商品の情報 ブランド シエナロゼ 商品の状態 新品、未使用

