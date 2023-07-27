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WEB限定カラー Garmin approach R10 その他

商品の説明

ガーミン　アプローチR10 ポータブル弾道測定器
ブッシュネル ピンシーカースロープツアーZ6ジョルト

キャロウェイスリーブ付きシャフト
・室内で何度か使用しましたが使いこなせなかった為出品します。
Nidec CPUクーラー F90T12NS1F7-57 J99A1 (24個)
・動作は良好です。
またまた値下げ！wレーザースコープ　ASER RANGE FINDER mini
・即購入歓迎です。
スリクソン ゼットスターXV 3ダース（36球入）イエロー 2023年モデル
どうぞご検討よろしくお願いします
【新品】ブッシュネル ピンシーカー ツアー V5 シフト スリムジョルト

PING TOUR 2.0 CHROME ピンツアークロム 85S 4U 5U用
以下付属品です。
【美品】スピーダーNX 60S テーラーメイドスリーブ付き1Wシャフト
* Approach R10本体
限定 THE FIRST SLAM DUNK ゴルフボールケース 宮城リョータ
* 三脚マウント
【高反発加工済】テーラーメイドM4 Dタイプドライバーヘッド
* スマートフォンマウント
DST COMPRESSOR ハンドファースト　練習器具
* 専用キャリングケース
Tensei 1k orange 60X 3.5w テーラーメードスリーブ
* microUSBケーブル
【チコちゃん46歳様専用】ShotNavi ショットナビ　W1 Evolve 黒

ブリヂストンツアーB XSゴルフボールホワイト２ダース
【ご確認事項】
GARMIN Approach G80 ゴルフナビ
目立った傷もなく美品ですが、中古品になりますので、ご理解がある方のご購入をお願いいたします。
【新品・未使用】ボイスキャディVC4 Aiming 音声型GPS 距離測定器
トレーニング用具···ヘッドスピード測定器

Miyazaki CODEX　Mizu 7S スリクソンスリーブ付き

商品の情報

ブランドガーミン
商品の状態目立った傷や汚れなし

辻村棒　ゴルフ　練習器具

新品未使用　タイトリスト　プロＶ１ｘ　白色（ホワイト）４ダースセット　合計４８個
ガーミン　アプローチR10 ポータブル弾道測定器・室内で何度か使用しましたが使いこなせなかった為出品します。・動作は良好です。・即購入歓迎です。どうぞご検討よろしくお願いします以下付属品です。* Approach R10本体* 三脚マウント* スマートフォンマウント* 専用キャリングケース* microUSBケーブル【ご確認事項】目立った傷もなく美品ですが、中古品になりますので、ご理解がある方のご購入をお願いいたします。トレーニング用具···ヘッドスピード測定器

商品の情報

ブランドガーミン
商品の状態目立った傷や汚れなし

WEB限定カラー Garmin approach R10 その他

44分钟前

WEB限定カラー Garmin approach R10 その他

¥53,000 ¥28,620

(税込) 送料込み
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商品の情報

  • カテゴリー
    1. ホーム
    2. ゴルフ
    3. その他
    4. Garmin approach R10
  • 商品の状態目立った傷や汚れなし
  • 配送料の負担送料込み(出品者負担)
  • 配送の方法らくらくメルカリ便 匿名配送
  • 発送元の地域東京都
  • 発送までの日数1~3日で発送
www.inba.netメルカリ安心への取り組み お金は事務局に支払われ、評価後に振り込まれます

出品者

13fcd584

 996

本人確認済
スピード発送 この出品者は平均24時間以内に発送しています

コメント (6)

13fcd584
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