【激安アウトレット!】 iPad 【良品】Apple Air 64GB Wi-Fi 3 タブレット

ご覧頂き誠にありがとうございます。

Wi-Fi環境があれば、契約不要ですぐにお使い頂けます。

動作も滑らかで、高画質・高繊細のRetinaディスプレイ搭載です。

品質を重視する方にオススメです。

■色 シルバー

■型番 A2152

■容量 64GB

■iOS 16.4

■画面サイズ 10.5㌅

■付属品

本体/箱/ACアダプタ/Lightningケーブル

■アクティベーションロック

解除済み/初期化済み

■外装

フィルムを貼っていたためフロントパネルはキズ汚れが一切なく非常にキレイです。また、側面・背面は使用に伴う微細なキズ擦れ等ありますが目立つ程ではありません。

■動作環境

Wi-Fi接続/充電可否/タッチ操作/液晶表示/各種ボタン/カメラ/スピーカー

以上チェックし問題なく良好です。

カフェやお車での移動時に、YouTubeやNetflixでお気に入りの映画やドラマを楽しむことができます。

バトルロイヤル系のゲームではスマホよりも敵を探索しやすいですし、操作性も上がります。

cookpadを見ながらお料理をする際にも最適な大きさです。

電車の中で漫画や電子書籍を読んだり、小さなお子様の知育用として活用してみてはいかがでしょうか。

★他にもたくさん「iPad」「iPad mini」「iPad Air」「iPad Pro」出品してます。商品ページご覧下さい★

◯ご注文後24時間以内の発送を心がけております。

◯発送前に簡易クリーニング&除菌を行っております。

商品の情報 ブランド アップル 商品の状態 やや傷や汚れあり

