大人の上質 Fisherman Smock フィッシャーマンスモック その他

British VintageのFishermanSmockです。

パリ・サンジェルマン トレーナー



Fisherman Smock フィッシャーマンスモック

古着屋さんで購入し数回着ました。状態は写真の通りです。よく見ないと分からないですが3枚目の写真のような汚れが（フロント側にも）購入当初からあります。

cvtvlist様 専用

神経質な方は購入を控えて下さい。

GroundY Cotton Jersey Big Poncho Cut Sew

ヴィテージ好きな方にお譲りします。

KAPTAIN SUNSHINE SS Big Pullover Black



chromehearts フリース プルオーバー XL

購入した当初より体格が変わり綺麗に着れなくなった為、出品します。

フランシストモークス ビッグワッフルプルオーバー 桜井着



ナイキ ヴィンテージ 新品ジャージ上下セット 80s Nike vintage

カラー···ブルー

デッドストック イギリス軍 PCS フリース サーマル アンダー シャツ ユーロ

袖丈···七分袖

90s・チャップスラルフローレン・ビッグロゴ刺繍・ハーフジップ・フリース・10

柄・デザイン···無地

新品未使用 高級紳士服 カシミヤ 上質 黒 定番 クラッシック オーバー

素材···コットン

22AW CAMIEL FORTGENS Fleece Anorak

季節感···春、秋、冬

大人気 メンズ パーカー 帽子付き ファション 薄手 日焼け止め服 長袖1gp



Nike ACG バラクラバ フリース 90's サイズM レッド

平置きサイズは

最終価格‼️トリート新郎5点セット シャツ 蝶ネクタイ・柄タイ チーフ2枚

肩幅 62cm

《希少カラー》ナイキ NIKE☆プルオーバー XXL 刺繍ロゴ グレージュ

袖丈 41.5cm

needles ラメトップス

着丈67.5cm

美品 1点限定 EXILE着 COALBLACK 甚平 コールブラック

身幅59.5cm

空調服 作業服 2枚 バッテリー ファン スターターセット LL 未使用 作業着



【新品•未使用】ポルシェ フォーミュラEジャケット

採寸は測り方などにより多少は誤差がある場合があります。参考までにでよろしくお願いします。

CHALLENGER/COLLEGE SWING TOP（NAVY）

#FishermanSmock #フィッシャーマンスモック

商品の情報 商品のサイズ M 商品の状態 傷や汚れあり

British VintageのFishermanSmockです。古着屋さんで購入し数回着ました。状態は写真の通りです。よく見ないと分からないですが3枚目の写真のような汚れが（フロント側にも）購入当初からあります。神経質な方は購入を控えて下さい。ヴィテージ好きな方にお譲りします。購入した当初より体格が変わり綺麗に着れなくなった為、出品します。カラー···ブルー袖丈···七分袖柄・デザイン···無地素材···コットン季節感···春、秋、冬平置きサイズは肩幅 62cm袖丈 41.5cm着丈67.5cm身幅59.5cm採寸は測り方などにより多少は誤差がある場合があります。参考までにでよろしくお願いします。#FishermanSmock #フィッシャーマンスモック

商品の情報 商品のサイズ M 商品の状態 傷や汚れあり

FCRB nylon hooded blousonソフSOPHA Bathing Ape ダブルシャークパーカー専用パタゴニア フリースR2