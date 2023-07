Eddie Bauer エディーバウアー 2021AW

"EBTEK マウンテンパーカー "

腹部は取り外すことができ、バッグになります。

■色■ ブラック グレー

■商品状態■

多少の使用感はございますが、特に目立つ汚れやダメージなく、綺麗な状態です。

■サイズ■

表記サイズ S

着丈:76cm

肩幅:47cm

身幅:61cm

袖丈:64cm

Eddie Bauer

商品の情報 商品のサイズ S ブランド エディーバウアー 商品の状態 目立った傷や汚れなし

