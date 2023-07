■商品情報

MYSTERY RANCH ミステリーランチ SWEETPEA スイートピー バックパック リュックサック 33L ブラック系【中古】

[カラー]ブラック系

[サイズ]W約32cm x H約51cm x D約13cm

高さ:約51cm

[付属品]なし

[状態・コンディション]

※使用に伴う使用感、傷擦れ、素材特有の毛羽立ち、生地アタリ、汚れ、ほつれなどはございます。中古商材にご不安な方、完璧な商品状態をお求めの方はお控え下さい。

商品の情報 ブランド ミステリーランチ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

