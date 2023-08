【正規取扱店】 BAGS VALENTINO by VALENTINOチェーンバッグ MARIO ショルダーバッグ

カラー···ベージュ

VALENTINO BAGS by MARIO VALENTINO

カラー···Ecru ベージュ

(商品説明)

・ゴールドトーンのハードウェア

・キルティングデザイン

・調節可能なストラップ

・プッシュロック留め

・Valentinoバッグのブランディング

・ダストバッグが含まれています

・寸法-L26x H18 x D9 CM

イタリア製

新品未使用です(^^)

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

