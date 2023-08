Vincentの商品をご覧頂きありがとうございます。

A1159 高品質 カイヤナイト 天然石 パワーストーン ブレスレット

-------------------------------------------------------------------

CHANEL シャネル ヴィンデージ チャームブレスレット ゴールド

★送料無料

K10YG ダイヤモンドブレスレット 0.1ct 天然ダイヤモンド シンプル

★即日配送(16時までの決済分、土日祝を除く)

絶品‼️ スーパーセブンブレスレット 天然石 天然石ブレスレット スーパーセブン

★即購入OK

試着のみ超美品✨LIMI feu ブレスレット



MARIA BLACK Alessandria Bracelet ブレスレット

★We do speak English.If you have any questions

フレッド フォース10 レディース シャンスアンフィニ Fred K18 金

please feel free to send comments in English.

X1029 シャネル ココマーク ターンロック チェーン ブレスレット



【値下げ】ルイヴィトンモノグラムブラスVセイイエス

#Vincentの他の商品はこちらから

HERMES ジャンボ 1997 リボン付【激安】中古

-------------------------------------------------------------------

天然石 ブレスレット ストラップ オーダー

RT0206-22

FF XIV × 伊勢丹 CHAN LUUブレスレット ナイト&白魔道士セット



ミキモトK18 真珠 パールブレスレット 留め具チェーンK18金

【商品内容】

TIFFANY ベネチアンブレスレット シルバー 925

HERMES エルメス ジャンボ レザー シルバー金具 2連 ブレスレット

COSMOS K18磁気ブレスレット サイズL(18㎝)

箱あり、専用袋なし

18K イエローゴールド ダイヤ ブレスレット



【天然】シトリン ブレスレット 38.8g

【サイズ】

☆美品☆ ティファニー バングル ブレスレット

全長約37cm

GUCCI グッチ ミケーレ キャットヘッド ストーン ブレスレット バングル

多少の誤差はご了承くださいませ!

HERMES エルメス ジャンボ レザー シルバー金具 2連 ブレスレット



【美品】セリーヌ CELINE アルファベットR ブレスレット ゴールド

【状態】

⭐︎⭐︎GUCCI 天然石ビーズシルバーブレスレット⭐︎⭐︎

小傷がや皮のスレ傷があります。

証明書付き ミャンマー産 最高級品 天然石ブレスレット ミャンマー翡翠

中古品の取引ですので写真の状態をよくご覧頂きご理解のある方は是非ご検討宜しくお願い致します。

【美品】スワロフスキーSwarovskiブレスレット



Dior ブレスレット アクセサリー ヴィンテージ

※到着後のお客様都合によるクレーム、リターンは受付ませんのでご了承ください。

モアサナイト❤️ブレスレット❤️ハイクオリティー❤️最高品質



タサキ ステーション パール ダイヤ 0.43ct ブレスレット PT900

【仕入先】

Tiffany ティファニー ブルー ハート タグ ビーズ ブレスレット16cm

ブランドオークションサイト

商品の情報 ブランド エルメス 商品の状態 目立った傷や汚れなし

Vincentの商品をご覧頂きありがとうございます。-------------------------------------------------------------------★送料無料★即日配送(16時までの決済分、土日祝を除く)★即購入OK★We do speak English.If you have any questionsplease feel free to send comments in English.#Vincentの他の商品はこちらから-------------------------------------------------------------------RT0206-22【商品内容】HERMES エルメス ジャンボ レザー シルバー金具 2連 ブレスレット箱あり、専用袋なし【サイズ】全長約37cm多少の誤差はご了承くださいませ!【状態】小傷がや皮のスレ傷があります。中古品の取引ですので写真の状態をよくご覧頂きご理解のある方は是非ご検討宜しくお願い致します。※到着後のお客様都合によるクレーム、リターンは受付ませんのでご了承ください。【仕入先】ブランドオークションサイト

商品の情報 ブランド エルメス 商品の状態 目立った傷や汚れなし

The Green Tara/天珠3種ブレスレットLOUISVUITTON ルイヴィトン M64839 バングル TN380【HERMES】キッド ブレスレット ソルド品【本日限定】 ティファニーK18 SV925コンビブレスレット ヴィンテージレッドブラウン サゲニティック 天然石HERMES エマイユ バングル PMブレスレット 水色 七宝焼き0614-208BOTTEGA VENETA ブレスレット/バングル レッド即購入OK!ジュエリーマキ K18 デザイン ブレスレット【新品】 PRADA ブレスレット