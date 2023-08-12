【500円引きクーポン】 シークレットハニー　オーロラ　ブルードレス コスプレ

シークレットハニー

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商品の情報 ブランド シークレットハニー 商品の状態 新品、未使用

シークレットハニー初期のオーロラ姫ブルードレスです縫いつけタグなし品ですショップ購入品と比べましたが他不備はございません。気になる方は購入はお控え下さい新品ですが、畳ジワありますワンピース、トップス、透明ストラップの三点セットです【サイズ】ビスチェ着丈 58㎝ウエスト 63㎝バスト 96㎝ワンピース着丈 137㎝ウエスト 65㎝バスト 94㎝【素材】表地 ポリエステル65% 綿35%袖 ポリエステル97% ポリウレタン3%スカート表地 ポリエステル100%裏地 ポリエステル100%【カラー】ブルーシーハニ コスプレシークレットハニー仮装眠りの森の美女ブライアディズニー

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