【保証書付】 L.L.Bean 80s birds knit eye ニット/セーター

素材···ウール

カラー···ホワイト

袖丈···長袖

着丈···ミドル

柄・デザイン···チェック

ネック···Uネック

季節感···秋、冬

エルエルビーンのバーズアイニットになります。

シミ汚れなく状態は良好です。

重量感のある厚手の生地なので着用時は実寸以上にボリュームを感じます。

中にパーカーを着込んで着用してました。

サイズM

肩幅53

身幅58

着丈62

袖丈59

よろしくお願いいたします。

在原みゆ紀

90s

ビンテージ

商品の情報 商品のサイズ M ブランド エルエルビーン 商品の状態 目立った傷や汚れなし

