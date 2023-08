studious 別注

studious 別注ステュディオスNEEDLESストレート トラックパンツ ジャージ Track Pant - Poly Smooth MADE IN JAPANsize 2数回着用商品説明ニードルズから、TRACK PANTS(トラックパンツ) 定番のストレート伸縮性や通気性に富んだポリエステルジャージー素材を使用した快適性に優れた一着。独特の配色や刺繍デザインなど、一般的なスポーツウェアとは一線を画した華やかなファッション性が魅力となっています。本作は最もスタンダードなストレート。細過ぎず、細過ぎずどんなスタイルにも合わせられるシルエットです。NEEDLES ニードルズ ニードルスNEPENTHES ネペンテスH.D. TRACK PANTBOOT CUT BOOT CUT TRACK PANTSTrack Crew Neck ShirtCrew Neck Shirt Crew Neck Shirtトラッククルーネックシャツ ジャガードヒザデルトラックパンツブーツカットトラックパンツトラックパンツ ヒザデルパンツTRACK JACKETトラックジャケットPOLY SMOOTH ポリスムース

