ピースマイナスワン(PEACE MINUS ONE)の半袖Tシャツでフリーサイズです。

BIGBANG(ビッグバン)のG-DRAGON(ジードラゴン)が関わるファッションブランドの初期の貴重なアイテムで、触り心地が非常に良い良質なコットンで作られた1着です。

かなり大きめなボックスシルエットのアイテムで、実寸と着用感は、着丈短めの3XLサイズ相当です。

★お値段は「下げ」も「上げ」もしています。「この値段なら買いたい」は価格交渉が確実かつスムーズです。ぜひコメント下さい(^人^)

◆ 実寸サイズ(cm表記)

肩幅:73.5

袖丈:21

身幅:75

着丈:70.5

※素人、平置き採寸のため多少の誤差はお許しください

◆ 商品の状態

コンディションは【B】です(^^)

注視しないとわからない程度ですが、使用感として退色により白っぽくなっているのと、若干襟の伸びがあり、写真9枚目の通り1mm程の小穴があります。

【S】新品、未使用品

【A】使用回数 1〜2回程度の美USED

【B】目立つような使用感・ダメージ・汚れ・シミなし

【C】使用感と一部小さなダメージ・汚れ・シミあり

【D】全体に使用感が強くダメージ・汚れ・シミあり

【E】ヤレ・ボロ部分あり。加工ダメージではない本物の雰囲気が出ている

※独自の判断基準です。

※写真をご参照ください。

◆ 情報

表記サイズ:フリーサイズ

着用感:着丈短め3XLサイズ(当方167cm、54kg)

カラー:ブラック/ホワイト(黒/白)

素材:綿100%

※サイズは「目安」です。「実寸」を重視して頂き、ご自身持ち物の実寸比較をなさったり、当方の着用感をご参考程度にイメージして下さると嬉しいです(^^)

◆ 商品発送について

方法→ ゆうパケットポスト(匿名配送)で簡易包装にて発送

発送→ ご購入当日 〜 翌日(緊急時除く)

◆ 備考

・古着です。新品クオリティを求められる方はご購入ご遠慮ください。

・商品の色は、カメラ・スマホ・PCの性能や表示設定等により実際のものと若干異なる場合があります。

・タバコ、ペット、香水の匂いはありません。

・ご不明点がある場合はご購入前に必ずご確認下さい。

・即購入OKです。

価格相談承ります!お気軽にコメントください(^^)

PEACEMINUSONE

商品の情報 商品のサイズ FREE SIZE ブランド ピースマイナスワン 商品の状態 目立った傷や汚れなし

商品の情報 商品のサイズ FREE SIZE ブランド ピースマイナスワン 商品の状態 目立った傷や汚れなし

