特価 シアージャガードワンピース ロングワンピース

カラー···ホワイト

袖丈···半袖

季節感···春、夏

【商品について】

ーーーーーー以下、ブランドHPよりーーーーーー

夏のお出かけ、お呼ばれにもこれ一枚で。

ジャガード織が特徴的な、nairoならではの細見えシルエットのワンピース

<メリハリのあるシルエットで華奢見え>

袖にボリュームを持たせ、ウエストはタイトに引き締めて。シルエットにメリハリをつけることで、いつものお洋服よりワンランク上のスタイルが叶う一枚です。

立体的なジャガード素材をふんだんに使い、透け感のある生地でロング丈でも涼しげ。

サンダルやスニーカーを合わせてお出かけやリゾートスタイル、小物を変えればお呼ばれもこの一枚で着回せる万能ワンピースです。

▼おすすめシーン

<特別な日に>

大人ムード漂う上品なデザインで、お呼ばれシーンや特別な日にもご着用いただけます。

公式サイトで購入しました。

購入時の金額 ¥11,000円

配送料等考え、このお値段で設定している為、今のところお値下げ予定はありません。

袋から出しただけで試着もしておりません。

目立った汚れやほつれ等もありませんが、自宅保管です。ご理解の上で購入をお願いします(^^)

(タバコ、ペット無しです。)

⚠︎ブランドのタグは取ってしまったのでありません。

#nairo

商品の情報 商品のサイズ S 商品の状態 新品、未使用

